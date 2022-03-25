В. Степанова о ЧМ по фигурному катанию без России: всерьёз считаете это чемпионатом мира?!

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Российских фигуристов отстранили от турнира.

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьёз называете это «чемпионатом мира»?! Без лучших россиян (и китайцев)?!

Я всегда считала и считаю, что про-спорт — это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдёт себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодёжном чемпионате мира в Лигне, Норвегия, напоминает о том, как «качественное шоу» должно выглядеть», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

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