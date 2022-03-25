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Стартовый порядок лыжников на квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России

Стартовый порядок лыжников на квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России
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Определён стартовый порядок российских лыжников в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России, который начнётся завтра в Сыктывкаре.

11. Александр Терентьев
12. Ермил Вокуев
20. Сергей Ардашев
25. Глеб Ретивых
27. Артём Мальцев
28. Александр Большунов
29. Фёдор Назаров
31. Денис Филимонов
34. Иван Якимушкин
35. Андрей Мельниченко
56. Николай Морилов
82. Алексей Червоткин
94. Денис Спицов

Квалификация мужского спринта начнётся завтра, 26 марта, в 11:00 мск. Четвертьфиналы стартуют в 13:15 мск.

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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