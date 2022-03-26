Непряева: на Кубке мира была готова рвать и метать. Сейчас — нет, но всё равно хочу бегать

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева поделилась мыслями перед стартом чемпионата России в Сыктывкаре.
«Уже присутствует спад, и состояние совершенно не то, которое было на последних этапах Кубка мира. Там я чувствовала себя просто прекрасно, очень хотела бегать, была готова рвать и метать. Сейчас уже такого, если честно, нет. Но всё равно очень хочу бегать. Надеюсь, что получится сейчас собрать последние силы, а они уже реально последние. Хочу их отдать на последние гонки.
Слова Вяльбе о том, что я приберегла силы в Кирово-Чепецке? Это отчасти правда. Но самочувствие уже действительно не то. Может, со стороны кажется, что я не до конца старалась. На самом деле нет, я старалась. Просто был большой перерыв, тяжело было собраться.
Здесь сложная погода, потому что то тает, то сегодня всё замёрзло. Но ничего плохого о трассе сказать не могу. Всё нормально, всё устраивает.
Плана на чемпионат России у меня нет. Планирую бежать всё, а там посмотрю, как пойдёт. Я готова», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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