Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых оценил сложность спринтерской дистанции на чемпионате России в Сыктывкаре. Соревнования стартуют сегодня, 26 марта.
«Здесь стандартная трасса. Единственное, есть два крутых поворота, которые будут опасны в забегах. Сегодня подморозило, финиш очень быстрый, очень хорошее скольжение. Поэтому здесь могут возникнуть какие-то проблемы, если засидеться где-то в толпе. Если будет чуть похуже скольжение, тогда можно что-то предпринять. А так придётся держаться впереди.
В принципе, круг всем достаточно неплохо знаком. Он неоднократно здесь используется, и все хорошо его знают. Здесь уже каждый в своей голове что-то придумает. Не сказать, что подъём крутой, тем более за счёт скорости можно в него хорошо заехать.
Не знаю, в какой форме нахожусь. Пытался сохранить форму, неделю назад бегали в Перекопе. Посмотрим, получилось или нет», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
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