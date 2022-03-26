«Было огромное желание пробежать спринт и скиатлон». Биатлонистка Резцова — о ЧР по лыжам

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о старте чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
«Было огромное желание пробежать спринт, думала ещё пробежать скиатлон. Как бы надо мной не смеялся мой муж и Виталий Викторович (Норицын), сказали «Ты что, с ума сошла?» У меня было желание отбегать как можно больше стартов и просто ради интереса посмотреть, насколько я близка или далека от уровня девчонок лыжниц.
Точно ли прошла бы квалификацию — не знаю. Спринт — сложная вещь в техническом плане, там нигде нельзя ошибаться. Я это знаю, потому что мой муж — спринтер. Мне было бы интересно пройти квалификацию и уже потом выигрывать головой, даже если я буду слабее. Но, к сожалению, мы этого не узнаем.
Мы с мужем весь этот сезон, начиная с конца лета, когда у него старты закончились, работали на мой сезон. Поэтому большинство тренировок проходит так, что он мне где-то подсказывает, всё время наблюдает», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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