Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов: в принципе, я весёлый человек, но когда случаются проблемы, закрываюсь

Большунов: в принципе, я весёлый человек, но когда случаются проблемы, закрываюсь
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как переживает стрессовые ситуации в жизни.

«Если какие-то проблемы случаются, то я закрываюсь и стараюсь вообще ни с кем не контактировать и не общаться, потому что мне так проще. Когда не очень хорошо получается на лыжне, я тоже мало с кем общаюсь. Но, в принципе, я весёлый человек, много шучу над всеми, много разговариваю», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с Большуновым. Руководству компании не понравилось, что Александр посетил митинг-концерт в «Лужниках».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Это глупость. У меня просто нет слов». Немецкий спонсор разорвал контракт с Большуновым «Это глупость. У меня просто нет слов». Немецкий спонсор разорвал контракт с Большуновым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022