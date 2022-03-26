Большунов: в принципе, я весёлый человек, но когда случаются проблемы, закрываюсь
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Трёхкратный олимпийский чемпион лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как переживает стрессовые ситуации в жизни.
«Если какие-то проблемы случаются, то я закрываюсь и стараюсь вообще ни с кем не контактировать и не общаться, потому что мне так проще. Когда не очень хорошо получается на лыжне, я тоже мало с кем общаюсь. Но, в принципе, я весёлый человек, много шучу над всеми, много разговариваю», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Ранее немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с Большуновым. Руководству компании не понравилось, что Александр посетил митинг-концерт в «Лужниках».
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