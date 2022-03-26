Жена Большунова: когда на ОИ Саша решал, бежать спринт или нет, то советовался со мной

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова рассказала о том, как муж изменился после Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Саша стал очень открытым. Его, наверное, никто не знает таким, каким знаю я. Вижу, что чем дальше, тем моё мнение для него важнее. Даже на Олимпиаде — когда он решал по спринту, бежать или нет, то советовался со мной до последнего. Когда решили не бежать, он ещё раз спросил: «Аня, мы точно правильно делаем?» Я говорю: «Да, всё будет хорошо». Всегда стараюсь его поддерживать», — сказала Большунова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня в 11:15 мск на чемпионате России по лыжным гонкам Большунов стартует в спринте свободным стилем под 28-м номером.
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