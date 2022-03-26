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Глеб Ретивых: считаю, что у Большунова хорошие результаты именно благодаря жене

Глеб Ретивых: считаю, что у Большунова хорошие результаты именно благодаря жене
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Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых высказался об успешном выступлении соотечественника Александра Большунова в сезоне – 2021/2022.

«Считаю, что на данный момент именно благодаря Анне у Большунова и есть хорошие результаты. Если ты чувствуешь поддержку, это важно. Я сам знаю, каково это — чувствовать поддержку от своей семьи, от жены, от двух детей. Это действительно здорово», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

На главном старте – зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Также Александр стал вторым в общем зачёте Кубка мира.

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