Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев — 2-й

В Сыктывкаре прошла мужская квалификация спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам.

Победителем прологам стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второй результат показал победитель этапа Кубка мира, призёр ОИ-2022 в спринте Александр Терентьев. Третье место занял призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Александр Большунов – 2.26,51

2. Александр Терентьев – отставание +1,55

3. Глеб Ретивых +2,99

4. Денис Филимонов +3,07

5. Иван Горбунов +3,84

6. Дмитрий Каракосов +4,13

7. Сергей Забалуев +5,24

8. Савелий Коростелёв +5,53.

Примечательно, что в четвертьфинальные забеги не сумели пробиться лыжники сборной России — Денис Спицов (59-й на финише) и Артём Мальцев (58-й).

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