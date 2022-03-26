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Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев — 2-й

Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев — 2-й
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В Сыктывкаре прошла мужская квалификация спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам.

Победителем прологам стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второй результат показал победитель этапа Кубка мира, призёр ОИ-2022 в спринте Александр Терентьев. Третье место занял призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Александр Большунов – 2.26,51
2. Александр Терентьев – отставание +1,55
3. Глеб Ретивых +2,99
4. Денис Филимонов +3,07
5. Иван Горбунов +3,84
6. Дмитрий Каракосов +4,13
7. Сергей Забалуев +5,24
8. Савелий Коростелёв +5,53.

Примечательно, что в четвертьфинальные забеги не сумели пробиться лыжники сборной России — Денис Спицов (59-й на финише) и Артём Мальцев (58-й).

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Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
26 марта 2022, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
02:26.51
2
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+1.55
3
Глеб Ретивых
Тюменская область
+2.99
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