Стало известно, с кем Большунов поборется за выход в полуфинал конькового спринта на ЧР
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Опубликованы результаты жеребьёвки четвертьфинальных забегов мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Четвертьфиналы начнутся в 12:30 мск, их покажет «Первый канал».
I забег.
Александр Большунов
Данила Карпасюк
Никита Денисов
Андрей Парфёнов
Виталий Женихов
Степан Дуркин
II забег.
Денис Филимонов
Сергей Забалуев
Дмитрий Жуль
Владислав Вечканов
Николай Морилов
Владимир Фролов
III забег.
Иван Горбунов
Дмитрий Каракосов
Андрей Мельниченко
Дмитрий Васильев
Андрей Феллер
Иван Якимушкин
IV забег.
Александр Терентьев
Максим Сысолятин
Иван Охалкин
Егор Шпунтов
Максим Гардер
Артур Петров
V забег.
Глеб Ретивых
Савелий Коростелёв
Иван Кочетков
Андрей Краснов
Фёдор Назаров
Иван Безматерных.
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