Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на чемпионате России. Её сестра Дарья — нет

В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершились четвертьфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В первом четвертьфинале в двойку лучших вошли Дарья Сторожилова и Наталья Мекрюкова.

Из второго четвертьфинала квалифицировались Анастасия Фалеева и Анна Грухвина.

В третьем забеге этой стадии первые два места заняли Екатерина Мегедь и Кристина Кускова.

Четвёртый забег выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, второй стала Елизавета Бекишева. Участница Игр в Пекине Мария Истомина заняла в нём лишь пятое место.

Заключительный четвертьфинальный забег выиграла Наталья Матвеева, сразу за ней финишировала Христина Мацокина, которая также прошла в полуфинальную стадию. Сестра Натальи Непряевой — Дарья стала лишь четвёртой в своём заезде и не прошла в следующий раунд.

В качестве лаки-лузеров в полуфиналы отобрались Мария Давыденкова и Диана Соболева из четвёртого четвертьфинала.

Женские спринтерские полуфиналы начнутся сразу после четвертьфиналов в этой же дисциплине у мужчин.