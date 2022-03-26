Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на чемпионате России. Её сестра Дарья — нет

В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершились четвертьфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.
В первом четвертьфинале в двойку лучших вошли Дарья Сторожилова и Наталья Мекрюкова.
Из второго четвертьфинала квалифицировались Анастасия Фалеева и Анна Грухвина.
В третьем забеге этой стадии первые два места заняли Екатерина Мегедь и Кристина Кускова.
Четвёртый забег выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, второй стала Елизавета Бекишева. Участница Игр в Пекине Мария Истомина заняла в нём лишь пятое место.
Заключительный четвертьфинальный забег выиграла Наталья Матвеева, сразу за ней финишировала Христина Мацокина, которая также прошла в полуфинальную стадию. Сестра Натальи Непряевой — Дарья стала лишь четвёртой в своём заезде и не прошла в следующий раунд.
В качестве лаки-лузеров в полуфиналы отобрались Мария Давыденкова и Диана Соболева из четвёртого четвертьфинала.
Женские спринтерские полуфиналы начнутся сразу после четвертьфиналов в этой же дисциплине у мужчин.
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