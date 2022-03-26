Большунов, Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал конькового спринта на чемпионате России

В Сыктывкаре состоялись четвертьфинальные забеги спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Согласно регламенту, напрямую в полуфиналы проходят лыжники, занявшие в своих забегах первое и второе место.

1-й четвертьфинал.

1. Александр Большунов – 2.31, 45.

2. Андрей Парфёнов – отставание +0,47.

2-й четвертьфинал.

1. Сергей Забалуев – 2.32,66.

2. Денис Филимонов – отставание +0,01.

3-й четвертьфинал.

1. Иван Якимушкин – 2.32,60.

2. Андрей Феллер – отставание +0,03.

4-й четвертьфинал.

1. Александр Терентьев – 2.35,66.

2. Егор Шпунтов – отставание +0,35.

5-й четвертьфинал.

1. Фёдор Назаров — 2.31,49.

2. Савелий Коростелёв — отставание +0,12…

Так как самым быстрым оказался пятый четвертьфинал, в полуфинальную стадию спринта вышли лыжники, занявшие в нём третье и четвёртое место — Глеб Ретивых (LL) и Андрей Краснов (LL).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».