Большунов, Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал конькового спринта на чемпионате России

В Сыктывкаре состоялись четвертьфинальные забеги спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Согласно регламенту, напрямую в полуфиналы проходят лыжники, занявшие в своих забегах первое и второе место.
1-й четвертьфинал.
1. Александр Большунов – 2.31, 45.
2. Андрей Парфёнов – отставание +0,47.
2-й четвертьфинал.
1. Сергей Забалуев – 2.32,66.
2. Денис Филимонов – отставание +0,01.
3-й четвертьфинал.
1. Иван Якимушкин – 2.32,60.
2. Андрей Феллер – отставание +0,03.
4-й четвертьфинал.
1. Александр Терентьев – 2.35,66.
2. Егор Шпунтов – отставание +0,35.
5-й четвертьфинал.
1. Фёдор Назаров — 2.31,49.
2. Савелий Коростелёв — отставание +0,12…
Так как самым быстрым оказался пятый четвертьфинал, в полуфинальную стадию спринта вышли лыжники, занявшие в нём третье и четвёртое место — Глеб Ретивых (LL) и Андрей Краснов (LL).
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