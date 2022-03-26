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Стало известно, с кем Большунов поборется за выход в финал конькового спринта на ЧР

Стало известно, с кем Большунов поборется за выход в финал конькового спринта на ЧР
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Определились составы полуфинальных забегов спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам.

1-й полуфинал.

Александр Большунов
Сергей Забалуев
Иван Якимушкин
Денис Филимонов
Андрей Парфёнов
Андрей Краснов (LL).

2-й полуфинал.

Александр Терентьев
Фёдор Назаров
Савелий Коростелёв
Егор Шпунтов
Андрей Феллер
Глеб Ретивых (LL).

Отметим, что в прологе лучший результат показал трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, Александр Большунов.

Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS). Несмотря на это, Александру Большунову удалось занять второе место в общем зачёте Кубка мира — 2021/2022.

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