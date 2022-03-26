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Глеб Ретивых объяснил, почему вышел в 1/2 спринта на ЧР только в роли лаки-лузера

Глеб Ретивых объяснил, почему вышел в 1/2 спринта на ЧР только в роли лаки-лузера
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Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых объяснил третье место в четвертьфинале спринта свободным стилем на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Ретивых вышел в полуфинал в роли лаки-лузера.

Отметим, что Ретивых лидировал всю гонку, однако на финишной прямой бросил, и его накатили соперники.

«Да я не слышал, что сзади кто-то едет. Думал, что никого нет», — передаёт слова Ретивых корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

V четвертьфинал.

1. Фёдор Назаров — 2.31,49.
2. Савелий Коростелёв — отставание +0,12.
3. Глеб Ретивых +0,22.
4. Андрей Краснов +0,34.

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