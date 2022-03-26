Большунов и Терентьев вышли в финал спринта на чемпионате России, Ретивых — нет

В Сыктывкаре состоялись полуфинальные забеги спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Согласно регламенту соревнований, напрямую в финал проходят лыжники, занявшие первое и второе место в своих забегах.

I забег.

1. Александр Большунов – 2.34,47.

2. Денис Филимонов – отставание +0,04.

3. Иван Якимушкин (LL) +0,86.

4. Сергей Забалуев (LL) +1,03.

5. Андрей Краснов +2,37.

6. Андрей Парфёнов +13,43.

II забег.

1. Александр Терентьев — 2.34,28.

2. Фёдор Назаров — отставание +0,23.

3. Андрей Феллер +1,83.

4. Егор Шпунтов +2,78.

5. Глеб Ретивых +8,06.

6. Савелий Коростелёв +12,98.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».