Большунов и Терентьев вышли в финал спринта на чемпионате России, Ретивых — нет
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В Сыктывкаре состоялись полуфинальные забеги спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Согласно регламенту соревнований, напрямую в финал проходят лыжники, занявшие первое и второе место в своих забегах.
I забег.
1. Александр Большунов – 2.34,47.
2. Денис Филимонов – отставание +0,04.
3. Иван Якимушкин (LL) +0,86.
4. Сергей Забалуев (LL) +1,03.
5. Андрей Краснов +2,37.
6. Андрей Парфёнов +13,43.
II забег.
1. Александр Терентьев — 2.34,28.
2. Фёдор Назаров — отставание +0,23.
3. Андрей Феллер +1,83.
4. Егор Шпунтов +2,78.
5. Глеб Ретивых +8,06.
6. Савелий Коростелёв +12,98.
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