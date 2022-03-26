«Белорус меня срубил». Глеб Ретивых объяснил падение в спринте на чемпионате России

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых объяснил инцидент в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.

Ретивых, преодолевая поворот, наступил на лыжу белорусского лыжника Егора Шпунтова. Глеб упал, потянув за собой соотечественника Савелия Коростелёва. Ретивых и Коростелёв финишировали последними, не сумев квалифицироваться в финал.

«Белорус решил срезать радиус и меня срубил. А из-за того, что упёрся в меня, сам устоял. Обидно? Всё очевидно», — передаёт слова Ретивых корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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