Наталья Непряева стала пятикратной чемпионкой России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева в пятый раз в карьере стала чемпионкой России. Это случилось после того, как она завоевала золотую медаль спринта свободным стилем на первенстве страны.
До сегодняшней победы в Сыктывкаре Непряева выигрывала золотые медали чемпионата России в этом же городе в 2018 году в спринте и на дистанции 10 км классическим ходом.
В 2019 году на ЧР в Кононовской (Архангельская область) Непряева была первой на дистанции 10 км свободным стилем.
В 2021 году в Тюмени Наталья выигрывала золотую награду в спринте классическим ходом.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины
1. Наталья Непряева — 2.57,78.
2. Анастасия Фалеева +1,05
3. Анна Грухвина +1,87.
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