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Наталья Непряева стала пятикратной чемпионкой России

Наталья Непряева стала пятикратной чемпионкой России
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева в пятый раз в карьере стала чемпионкой России. Это случилось после того, как она завоевала золотую медаль спринта свободным стилем на первенстве страны.

До сегодняшней победы в Сыктывкаре Непряева выигрывала золотые медали чемпионата России в этом же городе в 2018 году в спринте и на дистанции 10 км классическим ходом.

В 2019 году на ЧР в Кононовской (Архангельская область) Непряева была первой на дистанции 10 км свободным стилем.

В 2021 году в Тюмени Наталья выигрывала золотую награду в спринте классическим ходом.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,78.
2. Анастасия Фалеева +1,05
3. Анна Грухвина +1,87.

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