Александр Терентьев впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате России

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский лыжник Александр Терентьев впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате России.

Сегодня, 26 марта 22-летний Терентьев стал победителем спринта свободным стилем на ЧР в Сыктывкаре, одолев трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Третье место в гонке занял Денис Филимонов.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал.

1. Александр Терентьев — 2.28,11.

2. Александр Большунов — отставание +0,35.

3. Денис Филимонов +0,47.

4. Фёдор Назаров +2,47.

5. Сергей Забалуев +3,62.

6. Иван Якимушкин +16,67.

В активе Терентьева также имеется серебро классического спринта, золото в командном спринте и эстафете на ЧР-2021.