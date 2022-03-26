Александр Терентьев впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате России
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский лыжник Александр Терентьев впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате России.
Сегодня, 26 марта 22-летний Терентьев стал победителем спринта свободным стилем на ЧР в Сыктывкаре, одолев трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Третье место в гонке занял Денис Филимонов.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал.
1. Александр Терентьев — 2.28,11.
2. Александр Большунов — отставание +0,35.
3. Денис Филимонов +0,47.
4. Фёдор Назаров +2,47.
5. Сергей Забалуев +3,62.
6. Иван Якимушкин +16,67.
В активе Терентьева также имеется серебро классического спринта, золото в командном спринте и эстафете на ЧР-2021.
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