Бессмертных — о победе Терентьева: Большунову есть за кем гоняться в спринтерских гонках

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал победу 22-летнего Александра Терентьева в коньковом спринте на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.
«Терентьев молодец! В этом году Александр показывает, что он лучший спринтер и немного превосходит Большунова. Это же хорошо. В этом сезоне Саша Большунов был больше нацелен на гонки, перестраивался. Думаю, в Олимпийском сезоне он делал упор в подготовке именно на дистанционные гонки.
Терентьев — это чистый спринтер. Хорошо, что у нас есть такой лидер. И Большунову хорошо, что есть за кем гоняться, с кем соревноваться именно в спринтерских ускорениях. Классно, что у нас есть за кем тянуться и дистанционно, и в спринте», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 26 марта 2022
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