«От этого такие искренние эмоции, просто захлёстывает». Непряева — о поддержке россиян

Олимпийская чемпионка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева поделилась эмоциями от поддержки, которую она получает от российских болельщиков.

«В России у нас на всех стартах невероятная поддержка. У меня от этого такие искренние эмоции, что они просто захлёстывают. Это на самом деле мотивирует и придаёт сил. Я очень хочу пробежать на чемпионате России все гонки. Хочется отблагодарить болельщиков. Даже на разминке, когда я просто проезжала круг, на трибунах было что-то невероятное. Это настолько приятно, что сложно передать словами.

Но, к сожалению, я не смогу пообщаться со всеми. Я реально просто не смогу стоять по три часа после гонки, фотографироваться и раздавать автографы. Я либо заболею, либо в обморок упаду», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.