«Я не обижаюсь». Александр Большунов прокомментировал уход личных спонсоров

Трёхкратный олимпийский чемпион, лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о том, что некоторые спонсоры приостановили с ним спонсорские контракты.

«Rossignol для меня — это та команда, которая помогала и делала для меня всё, чтобы лыжи у меня были самые лучшие. И даже сейчас, когда они объявили о приостановке отношений, я не обижаюсь. Именно потому, что Rossignol – моя команда, команда, которая реально делает результат.

Лыжи, конечно, будут, если мы будем бегать на международных стартах. Куда они денутся? А на России можно хоть на чём бежать, наоборот, тренироваться нужно.

Поживём, увидим, что будет дальше, потому что в мире ситуация быстро меняется. Надеюсь, всё, что происходит, закончится, и всё встанет на свои места», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.