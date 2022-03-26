Большунов: выхолащивает, когда меня дёргают то на одно, то на другое мероприятие

Трёхкратный олимпийский чемпион, лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил, планирует ли принять участие во всех гонках чемпионата России в Сыктывкаре.
«Всё зависит от самочувствия. Оно пока не очень. Завтра посмотрим. У меня выхолощенность происходит, когда меня дёргают то на одно, то на другое мероприятие. Перелёты, переезды и встречи отнимают больше энергии, чем когда 3-4 дня покатался спокойно. Сейчас спокойные тренировки сделал, посоревновался. Сейчас пофотографируюсь, автографы пораздаю и пойду отдыхать. У меня после этого выхолощенности нет, наоборот, на соревнованиях я получаю от этого положительные эмоции и заражаюсь от болельщиков. Соревнования для меня всегда праздник», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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