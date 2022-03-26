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Потерял ли Большунов звание лучшего лыжника-спринтера в России?

Потерял ли Большунов звание лучшего лыжника-спринтера в России?
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В Сыктывкаре состоялись финальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в этом виде Александр Терентьев, второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, третье — 22-летний российский лыжник Денис Филимонов.

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Отметим, что 22-летний Терентьев также в этом сезоне выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия), одолев титулованного норвежца Йоханнеса Клебо.

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