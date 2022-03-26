Большунов назвал место для тренировочных сборов в России, которое не уступает Европе
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Трёхкратный олимпийский чемпион, лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов назвал место сборов в России, которое не уступает по сложности европейским трассам.
«В России можно нормально готовиться, опыт уже есть. Тем более мы понимаем, где нам нужно готовиться и где условия даже посерьёзнее, чем в Европе. И если сравнивать с Малиновкой, в Малиновке и рельеф намного сложнее, и трасса, и подъёмы длиннее, поэтому там можно подготовиться и сделать базу, которая нужна зимой», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).
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