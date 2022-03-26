Фалеева — о серебре в спринте на ЧР: хотелось всё-таки выходить ближе к Непряевой

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала выступление в коньковом спринте на чемпионате России в Сыктывкаре. Фалеева завоевала серебро, гонку выиграла Наталья Непряева.

«Четыре с минусом, хотелось всё-таки выходить ближе к Непряевой, но чуть замешкалась на подъёме. Я нахожусь немного в приболевшем состоянии. Но мы с тренерами решили, что я буду сегодня выступать. От забега к забегу состояние становилось лучше, я разработалась.

В полуфинале произошёл небольшой инцидент. Спортсменка на подъёме начала смещаться со своей траектории и у нас получился с ней завал. Но я быстро сориентировалась, встала и с Натальей Мекрюковой мы уже боролись на финишной прямой за прохождение. Это спринт, и ты всегда должен быть готов к таким ситуациям, потому что это в первую очередь контактная борьба. Это то, чего ты должен ждать, потому всё в порядке. Конечно, это вышло более энергозатратно, но всё равно всё хорошо.

Всё в порядке со здоровьем, лишь небольшие проблемы с горлом. Я думаю, что это, возможно, от хорошего состояния. На данный момент пиковая форма. Погода меняется, вчера было солнышко, а недавно — дождь и сильный ветер. Продуть может в одну секунду при хорошем состоянии. Всё индивидуально. К этому нужно быть готовым.

Конечно, конец сезона — это самый тяжёлый момент. Он во многом переломный, потому что ты устаёшь не только физически, но и морально от стартов, переездов. Тебе уже просто хочется домой, отдохнуть от суеты. Но мы закончили международный сезон не на хорошей ноте, а здесь такое количество народу и они все рады нас видеть. Это придаёт только хорошие эмоции, заряда и позитива. Насколько повлияло отстранение? Да никак в принципе. Всё в порядке. Мы командой держались молодцом. Я просто рада, что мы вернулись и с нами всё хорошо», — передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.