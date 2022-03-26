Вяльбе — о проблемах со спонсорами: мы не останемся раздетыми

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию со спонсорами. Ранее лидер сборной России Александр Большунов лишился сразу нескольких спонсорских контрактов.



«Официально со сборной России прекратил контракт только Swix. Да, сейчас есть определённые проблемы, так как мы тренировались на классических лыжероллерах Swix и получали их по контракту. Тем не менее мы буквально вчера собирались с тренерами сборной, подумали, решили — сейчас есть возможности что-то другое протестировать, что-то осталось с прошлого года, на этом можно в конце мая — начале июня начать тренироваться. Никакой истерии и паники по этому поводу у нас нет. Что касается палок, я уверена, что до осени мы найдём новые палки, заключим с ними новый контракт и будем дальше работать.



Все остальные никаких официальных сообщений и писем нам не присылали, что они с нами разрывают отношения. Компании уходят из России временно, как они говорят. Мы ко всем относимся с понимаем и считаем, что те, кто не громко хлопает дверью, а относится с пониманием и говорит, что сейчас, временно, мы не можем вас рекламировать — мы тоже этих людей и эти компании понимаем.



Но мы в любом случае не останемся раздетыми. Нам повезло, что наш экипировщик — это российская компания Bosco, тут у нас проблем нет.



Я думаю, что у нас всё будет хорошо. Сейчас не нужно истерить, всё должно быть спокойно», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

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