Вяльбе рассказала, как иностранцы отреагировали на отстранение россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не получила негативных сообщений после отстранения российских лыжников от международных соревнований. По словам Вяльбе, коллеги из других стран поддерживают россиян и не реагируют негативно.



«Меня, на самом деле, очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте. Я рада, что наши коллеги хотят отделить спорт от всего остального», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

После отстранения российские лыжники участвуют во внутренних соревнованиях. Пока срок отстранения не называется.