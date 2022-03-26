Вяльбе рассказала, как иностранцы отреагировали на отстранение россиян
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не получила негативных сообщений после отстранения российских лыжников от международных соревнований. По словам Вяльбе, коллеги из других стран поддерживают россиян и не реагируют негативно.
«Меня, на самом деле, очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте. Я рада, что наши коллеги хотят отделить спорт от всего остального», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
После отстранения российские лыжники участвуют во внутренних соревнованиях. Пока срок отстранения не называется.
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