Вяльбе: пока не представляем, каким образом с нами будет работать Крамер

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о сложностях в дальнейшей работе с немецким специалистом Маркусом Крамером. Он входит в тренерский штаб российской сборной.



«Сейчас большая проблема в том, что пока мы не представляем, каким образом с нами будет работать Маркус Крамер.



Нет такого, что вместо Маркус Крамера будет кто-то другой, может быть, он через год вернётся. Сейчас не понимаем, как строить планы. Да, хорошо, допустим он будет писать планы, год люди будут тренироваться без него, но это сложно. Спортсмены, которые тренировались у Маркуса, они не будут ждать, когда он вернётся. Наверное, кроме Сергея Устюгова — там доверие на 1000% и кого-то другого он вряд ли к себе подпустит. Хотя могу ошибаться.



В любом случае на сегодняшний день мы думали, что в случае чего с Сориным будет Устюгов и Ретивых, что касается других спортсменов, они будут тренироваться в другой группе. Если Маркус через год вернётся, то вернуть этих спортсменов к нему будет большой психологической нагрузкой на организмы спортсменов, которую, может быть, никто и не выдержит», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

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