Вяльбе рассказала, в каком случае будет готова уйти с поста главы ФЛГР

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе со своего поста.



«Я уже три срока была главой ФЛГР — обалдеть! Но буду выдвигаться и на четвёртый. Да, знаю, что давала слово уйти, когда женщины станут олимпийскими чемпионками. Это случилось в эстафете. Но я не увидела олимпийскую чемпионку в личной гонке, поэтому ещё поработаю.



Это не шутка. У меня были мысли уйти. Но многие люди сказали мне, что ещё рано. Но, скажу честно: уходя, ты должен готовить кого-то на своё место. Нельзя делать так, чтобы все остались у разбитого корыта. Сейчас найдём какую-нибудь кандидатуру. Может быть, мне с Легковым на эту тему пообщаться? (улыбается)» — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».