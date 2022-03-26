Вяльбе рассказала, в каком случае будет готова уйти с поста главы ФЛГР
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе со своего поста.
«Я уже три срока была главой ФЛГР — обалдеть! Но буду выдвигаться и на четвёртый. Да, знаю, что давала слово уйти, когда женщины станут олимпийскими чемпионками. Это случилось в эстафете. Но я не увидела олимпийскую чемпионку в личной гонке, поэтому ещё поработаю.
Это не шутка. У меня были мысли уйти. Но многие люди сказали мне, что ещё рано. Но, скажу честно: уходя, ты должен готовить кого-то на своё место. Нельзя делать так, чтобы все остались у разбитого корыта. Сейчас найдём какую-нибудь кандидатуру. Может быть, мне с Легковым на эту тему пообщаться? (улыбается)» — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
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