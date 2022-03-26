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Йохауг: была шокирована участием Большунова в митинге-концерте в «Лужниках»

Йохауг: была шокирована участием Большунова в митинге-концерте в «Лужниках»
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о том, когда российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Ранее они были отстранены после начала военной спецоперации на Украине. Также Йохауг раскритиковала российских спортсменов, которые участвовали в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом дате присоединения Крыма к России. Одним из участников был лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.

«Вся эта ситуация должна закончиться. Но мы не знаем, закончится ли она, да и что вообще происходит в России. Сейчас об этом сложно говорить, но для их возвращения должно очень многое случиться.

На мой взгляд, то, что делают российские спортсмены, неправильно. И это серьёзно. Они в первых рядах на митинге. Я была шокирована. Но в то же время шока и не было. Для меня это неприемлемо. Я не знаю, как к этому относиться. Прихожу в ярость от этого», — цитирует Йохауг NRK.

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