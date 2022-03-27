Лыжные гонки, чемпионат России, скиатлон: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 27 марта, в Сыктывкаре продолжится чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. В программе – скиатлон.
Женская гонка 7,5 км + 7,5 км начнётся в 11 часов по московскому времени. Мужской старт 15 км + 15 км назначен на 12:15. Обе гонки в прямом эфире покажет Первый канал.
За медали национального чемпионата среди прочих поборются трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Среди других фаворитов Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Анастасия Рыгалина, Ольга Царёва и Евгения Крупицкая.
Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 27 марта 2022
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47
-
16:46
-
16:37
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:46
-
14:41
-
14:27
-
14:13
-
14:12