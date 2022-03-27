Лыжные гонки, чемпионат России, скиатлон: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 27 марта, в Сыктывкаре продолжится чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. В программе – скиатлон.

Женская гонка 7,5 км + 7,5 км начнётся в 11 часов по московскому времени. Мужской старт 15 км + 15 км назначен на 12:15. Обе гонки в прямом эфире покажет Первый канал.

За медали национального чемпионата среди прочих поборются трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Среди других фаворитов Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Анастасия Рыгалина, Ольга Царёва и Евгения Крупицкая.



Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

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