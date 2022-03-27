Рейс-директор FIS призвал коллег «не отворачиваться» от Большунова из-за митинг-концерта

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере высказался о критике в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в связи с его участием в митинге-концерте в «Лужниках».

«Могут возникнуть проблемы с властями и риск потерять спортивную карьеру, если публично выступить против происходящего. Тогда Большунову пришлось бы покинуть страну, если бы он хотел продолжить карьеру.

Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания со стороны зарубежных коллег россиян. Если мы хотим перемен, то они должны состоять в том, чтобы привести их поближе к нам. Не отворачиваться от них, а поддерживать.

Было бы хорошо узнать, был ли у него выбор, возможность сказать «нет». Терезе (Йохауг) родилась в Норвегии, я – во Франции. Мы выросли в странах, где у нас есть свобода высказать своё мнение публично», — приводит слова Миньере NRK.

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