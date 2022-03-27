Рейс-директор FIS ответил на вопрос об участии российских лыжников в следующем сезоне КМ

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере предположил, смогут ли российские лыжники в следующем сезоне соревноваться на этапах Кубка мира.

«Не мне это решать. Я просто надеюсь, что решение будет принято после того, как этот вопрос будет обсуждён во всех национальных федерациях», — приводит слова Миньере NRK.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.

Примечательно, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой стать обладательницей «Большого хрустального глобуса», а Александру Большунову остаться в рейтинге на втором месте.