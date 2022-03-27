Прыгун на лыжах с трамплина Кобаяси во 2-й раз в карьере выиграл общий зачёт Кубка мира

Олимпийский чемпион 2022 года японский прыгун на лыжах с трамплина Рёю Кобаяси стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2021/2022. Это второй «Большой хрустальный глобус» в карьере 25-летнего японца. Дебютный трофей он завоевал в 2019 году.

Интрига в борьбе за трофей сохранялась до последнего этапа КМ в Планице (Словения). На титул так же претендовал немец Карл Гайгер.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт. Итоги.

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 1589 очков

2. Карл Гайгер (Германия) – 1500

3. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1205.

Примечательно, что именно Гранеруд выиграл соревнования в Планице, что позволило ему завершить сезон в топ-3 Кубка мира. Российские спортсмены участия в соревнованиях не приняли из-за санкции Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).