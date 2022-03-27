Наталья Непряева прокомментировала первую в карьере победу в скиатлоне на ЧР
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Обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона-2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Мне очень понравилась сегодняшняя гонка. Это очень круто, что девочки могут навязать борьбу на чемпионате России. Это добавляет интереса и мне, и соперницам. Я знала, что в такую тяжёлую погоду на свежем снеге убежать не получится – это даже не на голову, а на две головы сильнее всех нужно быть. Я больше рассчитывала на последние километры дистанции и рада, что Катя Смирнова смогла поддержать, даже не поддержать, а задать такой темп, который позволил нам оторваться. Я очень довольна результатом», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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