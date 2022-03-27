Наталья Непряева: после скиатлона Вяльбе подошла ко мне и спросила: «Почему ты халявишь?»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на слова Елены Вяльбе о том, что на чемпионате России в Сыктывкаре у неё нет соперниц.

«На самом деле, Елена Валерьевна мне льстит. И здесь девочки могут навязывать борьбу. Мне здесь интересно бегать. Погода сегодня была тяжёлой, убежать очень сложно. После финиша Елена Валерьевна ко мне подошла и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Но я уже, честно говоря, чуть-чуть расслабилась, ведь уровень всё равно немного уступает тому, что был на Кубке мира. Я старалась все силы оставить на финишный километр, так и получилось. На предпоследнем подъёме я смогла чуть-чуть оторваться», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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