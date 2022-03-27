Тренер Большунова и Непряевой прокомментировал их победы в скиатлоне в рамках ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал уверенные победы Натальи Непряевой и Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Рад, что Непряева и Большунов сумели сохранить свой высокий уровень. Доволен победами Натальи и Александра в скиатлоне. Понятно, что сейчас форма уже не та, что была на Олимпийских играх. Хорошо, что мы сумели сохранить этот уровень, потому что чемпионат России — это один из главных стартов в сезоне. Спортсмены относятся к чемпионату России достаточно серьёзно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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