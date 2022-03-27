Бородавко рассказал, что помогает сохранять мотивацию Большунову и Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, что помогает его подопечным, олимпийским чемпионам Александру Большунову и Наталье Непряевой сохранять мотивацию.

«Что помогает сохранять мотивацию? Ребята тренируются, готовятся, чувствуют свою ответственность перед регионами, перед болельщиками. Также, естественно, переживают за свой уровень подготовки. И Александр, и Наталья — настоящие профессионалы. До сегодняшнего дня они сумели сохранить высокую и хорошую спортивную форму. Это залог побед», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Непряева выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды. Победителем мужского скиатлона стал Большунов (1:14,58,4).