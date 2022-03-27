Семиков: не думаю, что Большунова можно было сегодня подвинуть с первого места

Российский лыжник Илья Семиков, завоевавший серебряную медаль в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре, подвёл итоги гонки.
«Лыжня была подразбитая, но в целом нормально. Условия хорошие. Но мне классический круг тяжело дался, потому что были проблемы со скольжением на равнине, и я доходил классическую часть на зубах и на руках, можно сказать.
Я сегодня настраивался бороться за призы. Трасса родная, всё тут знаю, стены родные помогают. Но в концовке классической части понял, что что-то идёт не по плану. Чуть-чуть сбавил специально темп, откатился в группу, чтобы не зайти сильно в долг. А когда на «конёк» переоделся, лыжи заработали прекрасно, и там уже отпустило сразу – вкатился, и всё стало хорошо.
Большунов сделал отрыв на «классике», и на «коньке» мы его даже не видели. Так что не думаю, что его можно было сегодня подвинуть с первого места.
На финише у меня был запас. Я понимал, что если кто-то будет выходить на параллель, то смогу ещё добавить – контролировал ситуацию», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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