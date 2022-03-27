Большунов признался, что его лыжи для гонок чемпионата России готовит тренер Бородавко

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, кто занимается подготовкой его лыж для чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре, где завоевал уже две медали – серебро в спринте свободным стилем и золото в скиатлоне.

В спринте Большунов уступил на финише 22-летнему Александру Терентьеву. Соревнования завершатся 3 апреля.

«Лыжи мне готовил Юрий Викторович Бородавко. Он всегда это делает на чемпионате России. Информация о том, что лыжи готовит сервисёр Дмитрий Пирогов, неверна. Что такое для меня чемпионат России? Проходящие соревнования, на которые тоже настраиваешься, чтобы пробежать, чтобы выиграть», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.