Большунов признался, что его лыжи для гонок чемпионата России готовит тренер Бородавко
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, кто занимается подготовкой его лыж для чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре, где завоевал уже две медали – серебро в спринте свободным стилем и золото в скиатлоне.
В спринте Большунов уступил на финише 22-летнему Александру Терентьеву. Соревнования завершатся 3 апреля.
«Лыжи мне готовил Юрий Викторович Бородавко. Он всегда это делает на чемпионате России. Информация о том, что лыжи готовит сервисёр Дмитрий Пирогов, неверна. Что такое для меня чемпионат России? Проходящие соревнования, на которые тоже настраиваешься, чтобы пробежать, чтобы выиграть», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Комментарии
- 27 марта 2022
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
13:32
-
13:31
-
13:24
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33
-
10:24
-
09:57
-
09:45
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47
Партнерский контент