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Большунов признался, что его лыжи для гонок чемпионата России готовит тренер Бородавко

Большунов признался, что его лыжи для гонок чемпионата России готовит тренер Бородавко
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, кто занимается подготовкой его лыж для чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре, где завоевал уже две медали – серебро в спринте свободным стилем и золото в скиатлоне.

В спринте Большунов уступил на финише 22-летнему Александру Терентьеву. Соревнования завершатся 3 апреля.

«Лыжи мне готовил Юрий Викторович Бородавко. Он всегда это делает на чемпионате России. Информация о том, что лыжи готовит сервисёр Дмитрий Пирогов, неверна. Что такое для меня чемпионат России? Проходящие соревнования, на которые тоже настраиваешься, чтобы пробежать, чтобы выиграть», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Большунов не оставил своим соперникам никаких шансов в скиатлоне. Есть 10-е золото! Большунов не оставил своим соперникам никаких шансов в скиатлоне. Есть 10-е золото!
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