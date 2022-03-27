Семиков — об отстранении россиян: не представляю, что будет дальше

Российский лыжник Илья Семиков, завоевавший серебряную медаль в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре, высказался об итогах прошедшего сезона и поделился ожиданиями от следующего.

«Конечно, в этом сезоне я рассчитывал на большее, особенно на Олимпийских играх. Но как получилось – так получилось. Ставлю перед собой цели уже на следующий олимпийский цикл. Может быть, и летом я недобрал объёмов, тем более что два раза переболел коронавирусом за лето. Сезон тяжело мне давался. Он был вроде ровным, но это был не я. Лучше бы всплески были, американские горки (улыбается).

Я не представляю, что будет дальше. Где будут соревнования, там и будем бегать. У нас внутри России тоже очень сильная команда, будет приличная борьба. Но мы надеемся, что сможем выступать на международном уровне», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.