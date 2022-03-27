«Я воспряла духом, а нас выгнали». Лыжница Смирнова подвела итоги сезона-2021/2022

Российская лыжница Екатерина Смирнова оценила своё выступление в сезоне-2021/2022. Ранее она завоевала серебро в скиатлоне на чемпионате России.

«Хотелось, конечно, отобраться на Олимпиаду, но не получилось. Настраивалась, но что-то пошло не так. Очень расстроилась, конечно. А потом после Олимпиады, когда мы поехали на этапы Кубка мира, я уже в Лахти хорошую гонку провела классическую. Я больше-то на коньке специализируюсь, но тогда хорошая гонка получилась, что я аж воспряла духом. А потом нас выгнали. Настроение было ужасное. Форма была хорошая, я чувствовала это. Если бы дальше продолжили выступать, там в Фалуне как раз была бы разделка, моя дисциплина, и «десятка» коньковая, то… Конец сезона, а ещё нормальная форма.

Причины плохого начала сезона? Ещё не анализировали. У меня летом была операция небольшая, и весь этап подготовки немного сбился. Думаю, что это тоже повлияло», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.