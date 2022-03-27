«Я воспряла духом, а нас выгнали». Лыжница Смирнова подвела итоги сезона-2021/2022

Российская лыжница Екатерина Смирнова оценила своё выступление в сезоне-2021/2022. Ранее она завоевала серебро в скиатлоне на чемпионате России.
«Хотелось, конечно, отобраться на Олимпиаду, но не получилось. Настраивалась, но что-то пошло не так. Очень расстроилась, конечно. А потом после Олимпиады, когда мы поехали на этапы Кубка мира, я уже в Лахти хорошую гонку провела классическую. Я больше-то на коньке специализируюсь, но тогда хорошая гонка получилась, что я аж воспряла духом. А потом нас выгнали. Настроение было ужасное. Форма была хорошая, я чувствовала это. Если бы дальше продолжили выступать, там в Фалуне как раз была бы разделка, моя дисциплина, и «десятка» коньковая, то… Конец сезона, а ещё нормальная форма.
Причины плохого начала сезона? Ещё не анализировали. У меня летом была операция небольшая, и весь этап подготовки немного сбился. Думаю, что это тоже повлияло», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 27 марта 2022
-
16:30
-
16:16
-
15:24
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
13:32
-
13:31
-
13:24
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33
-
10:24
-
09:57
-
09:45
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12