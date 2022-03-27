«На уровень лучших лет вернуться не сможет». Вяльбе высказалась о будущем Сергея Устюгова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе ответила, сможет ли олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов вернуться на прежний уровень.

«Сергей летом хотел тренироваться индивидуально. А с кем ему ещё тренироваться? Не буду скрывать — Серёгу никто не хочет брать в команду, потому что все хотят, чтобы в команде была дисциплина. Если человек избалованный, ему будет сложно встать в общее стойло

На уровень лучших лет, конечно, нет. Это невозможно, и, думаю, он сам это прекрасно понимает. Каждому овощу своё время. Если нас на следующий год пустят на мировую арену, думаю, что ему нужно готовиться к чемпионату мира и этапам Кубка мира. В этом году он хорошо весь сезон провёл, если вы помните», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

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