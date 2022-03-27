Елена Вяльбе: я бы всё равно не оставила Ступак в группе Крамера

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему выступает против продолжения сотрудничества между Юлией Ступак и немецким специалистом Маркусом Крамером.
«Но я бы всё равно не оставила её в этой группе. Ей там не с кем тренироваться. Если просто потусоваться, то можно остаться, а если показывать результат, то смысла нет — у Маркуса нет женщин, с которыми ей надо тренироваться. Это не к Маркусу претензия, просто так сложились обстоятельства», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
В прошедшем сезоне Ступак завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) и бронзу в командном спринте вместе с Натальей Непряевой.
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