Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России. Видео

В Сыктывкаре состоялся мужской скиатлон в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в этом виде Александр Большунов. Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев. Предлагаем вашему вниманию видеоотчёт о победе Александра.
Права на видеоматериалы принадлежат «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Скиатлон, 30 км.
1. Александр Большунов — 1:14,58,4.
2. Илья Семиков — отставание +20,5.
3. Станислав Волженцев +20,5.
4. Алексей Виценко +22,4.
5-6. Илья Порошкин +24,5.
5-6. Артём Мальцев +24,5.
7. Евгений Белов +24,6.
8. Андрей Мельниченко +25,0…
11. Денис Спицов +28,5.
12. Ермил Вокуев +32,4…
15. Глеб Ретивых +42,7…
17. Иван Якимушкин +1.01,0.
Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.
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