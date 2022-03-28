Наталья Непряева впервые в карьере выиграла скиатлон на чемпионате России. Видео

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева впервые в карьере стала победительницей скиатлона на чемпионате России. На первенстве страны в прошлом году эту дисциплину выиграла Татьяна Сорина, а Непряева была второй. Предлагаем вашему вниманию видеоотчёт с этого события.

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Напомним, в сегодняшнем скиатлоне второй финишировала Екатерина Смирнова (Тюменская область), уступившая Непряевой 4,4 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург).

До сегодняшней победы в Сыктывкаре Непряева выигрывала золотые медали чемпионата России в этом же городе в 2018 году в спринте и на дистанции 10 км классическим ходом. В 2019 году на ЧР в Кононовской (Архангельская область) Непряева стала первой на дистанции 10 км свободным стилем.

В 2021 году в Тюмени Наталья выиграла золотую награду в спринте классическим ходом. В субботу, 26 марта, Непряева завоевала золото в спринте свободным стилем.