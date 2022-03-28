Лыжник, отморозивший пенис на Олимпиаде, рассказал о своём состоянии

Финский лыжник Реми Линдхолм рассказал о самочувствии. Ранее во время масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай) он получил необычную травму. Спортсмен отморозил себе пенис, из-за чего испытывал сильную боль.

«Стало лучше. В тот же вечер я использовал средство, чтобы посмотреть, работает или нет. Оно сработало.



Но теперь у меня ещё возникли проблемы со спиной. Не побегу 50-километровку на чемпионате Финляндии, болит спина», — цитирует Линдхолма Iltalehti.



По окончании гонки на Олимпиаде финскому лыжнику даже пришлось воспользоваться грелкой, чтобы отогреть этот орган. Примечательно, что спортсмен не впервые сталкивается с такой проблемой. У него диагностировали обмерзание во время этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).