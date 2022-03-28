Сергей Устюгов: спасибо, Мурманск. Это было круто

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в социальных сетях. В минувшие выходные Устюгов принял участие в марафоне в Мурманске. Спортсмен не попал в топ-20. Победу одержал представитель Беларуси Роман Елётнов.

«Спасибо, Мурманск. Это было круто. Увидимся в следующем году», — написал Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Мурманский марафон. 50 км. Мужчины

1. Роман Елётнов (Беларусь) – 2:17.34,2.

2. Константин Главатских (Россия) +6.07,0.

3. Рауль Шакирзянов (Россия) +6.22,9.

4. Никита Хабаров (Россия) +7.24,3.

5. Нияз Таипов (Россия) +7.44,6.

6. Андрей Кальсин (Россия) +8.06,05.

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