Сергей Устюгов: спасибо, Мурманск. Это было круто
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в социальных сетях. В минувшие выходные Устюгов принял участие в марафоне в Мурманске. Спортсмен не попал в топ-20. Победу одержал представитель Беларуси Роман Елётнов.
«Спасибо, Мурманск. Это было круто. Увидимся в следующем году», — написал Сергей Устюгов.
Лыжные гонки. Мурманский марафон. 50 км. Мужчины
1. Роман Елётнов (Беларусь) – 2:17.34,2.
2. Константин Главатских (Россия) +6.07,0.
3. Рауль Шакирзянов (Россия) +6.22,9.
4. Никита Хабаров (Россия) +7.24,3.
5. Нияз Таипов (Россия) +7.44,6.
6. Андрей Кальсин (Россия) +8.06,05.
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