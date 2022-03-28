Елена Вяльбе: член совета FIS призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе ответила на вопрос, как в лыжном сообществе воспринимают отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
«Это всё индивидуально. Во-первых, это зависит от атмосферы в твоей стране, в твоей федерации. Понятно, что в Норвегии всю бучу против нас поднял член совета FIS. С его стороны это было неправильно и некорректно. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими.
Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером даёт интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях… Это говорит о том, что руководители призвали сказать так.
Когда я прочитала интервью Йоханнеса Клебо, поняла, что он как бы извиняется. Он говорит так, но при этом заявляет, что любит русских, любит соревноваться с ними», — цитирует Вяльбе Sport24.
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