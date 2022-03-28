Александр Большунов и Наталья Непряева узнали стартовые номера на разделки на ЧР

Опубликованы списки участников мужской и женской разделок классическим ходом на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. Мужчины пробегут 15 км, женщины — 10 км. Гонки состоятся завтра, 29 марта.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получил 53-й стартовый номер, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева — 55-й. В 11:00 мск стартует женская разделка, в 12:30 — мужская.

Основные участники (мужчины), стартовые номера

27. Ермил Вокуев

36. Александр Ившин

39. Савелий Коростелев

47. Илья Семиков

49. Денис Спицов

50. Алексей Червоткин

51. Иван Якимушкин

52. Илья Порошкин

53. Александр Большунов

Основные участники (женщины), стартовые номера

1. Анастасия Кулешова

33. Дарья Непряева

34. Елизавета Шалабода

35. Лилия Васильева

43. Ольга Царёва

51. Анастасия Рыгалина

53. Екатерина Смирнова

54. Алиса Жамбалова

55. Наталья Непряева

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».